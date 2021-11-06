«تاليس» الفرنسية: تطوير تكنولوجيا شبكات السكك الحديدية والمترو بمصر سيحقق نقلة نوعية

أكدت شركة “تاليس” الفرنسية لتكنولوجيا النقل والسكك الحديدية والفضاء والأمن السيبراني، أن البرنامج الذي تقوم به الحكومة المصرية لتحديث وتطوير تكنولوجيا شبكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق سيحقق نقلة نوعية في القدرات التشغيلية ومعدلات الأمان والسرعة للرحلات والركاب.

وقال شريف بركات المدير التنفيذي لشركة تاليس في مصر – في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط – إن مصر تمتلك واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم تمتد لقرابة 170 عاما.

وأضاف، تفخر الشركة الفرنسية بشراكتها مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق للمساهمة في برنامج تحديث السكك الحديدية وأيضا تطوير الخط الرئيسي لشبكات مترو الأنفاق.