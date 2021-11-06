نقل وملاحة

«تاليس» الفرنسية: تطوير تكنولوجيا شبكات السكك الحديدية والمترو بمصر سيحقق نقلة نوعية

في القدرات التشغيلية ومعدلات الأمان والسرعة للرحلات والركاب
المال - خاص 4:04 م, السبت, 6 نوفمبر 21 4:04 م, السبت, 6 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت شركة “تاليس” الفرنسية لتكنولوجيا النقل والسكك الحديدية والفضاء والأمن السيبراني، أن البرنامج الذي تقوم به الحكومة المصرية لتحديث وتطوير تكنولوجيا شبكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق سيحقق نقلة نوعية في القدرات التشغيلية ومعدلات الأمان والسرعة للرحلات والركاب.

وقال شريف بركات المدير التنفيذي لشركة تاليس في مصر – في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط – إن مصر تمتلك واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم تمتد لقرابة 170 عاما.

اقرأ أيضا  رئيس أكاديمية مصر للطيران : أنفقنا 125 مليون دولار للارتقاء بمستوى التدريب وإنشاء مبان

وأضاف، تفخر الشركة الفرنسية بشراكتها مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق للمساهمة في برنامج تحديث السكك الحديدية وأيضا تطوير الخط الرئيسي لشبكات مترو الأنفاق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

ميناء بورسعيد يستقبل اليخت السياحي Running on waves

أماني العزازي 10:54 ص, السبت, 6 نوفمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 6-11-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, السبت, 6 نوفمبر 21

ميناء غرب بورسعيد يستقبل 4 آلاف رأس ماشية و1300 سيارة

أماني العزازي 3:23 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 5-11-2021

مدحت إسماعيل 12:07 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

بسبب عشوائية الميكروباصات والتكاتك.. «مواصلات مصر» تؤجل التوسع في المحافظات

مدحت إسماعيل 11:27 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «ARISTIDIS I» لتحميل 72 ألف طن

محمود محسن 10:56 م, الخميس, 4 نوفمبر 21