تاليس الفرنسية: إطلاق مصر «نايل سات 301» يعزز ريادتها في مجال الأقمار الصناعية

أكدت شركة تاليس الفرنسية إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال تصنيع الأقمار الصناعية، إن نجاح مصر في إطلاق القمر الصناعي “نايل سات 301 ” سيعزز من ريادتها في مجال الأقمار الصناعية وخدمات البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الشركة – في بيان اليوم الخميس تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – إن القمر الصناعي نايل سات 301 والذي تم صناعته من خلال شركة تاليس ألينيا سبيس التابعة لشركة تاليس يعد مشروعا مشتركا بين تاليس بنسبة 67% وليوناردو الإيطالية بنسبة 33% للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات.