«تالى» تتفاوض مع 7 بنوك لتقديم حلول الدفع

قال مجدى حسن المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تالى» للمدفوعات الرقمية إنها تتفاوض حاليا مع 6 – 7 بنوك ترغب فى الاستفادة من حلول الدفع التى تقدمها، ولكن لم يتم إبرام أى عقود حتى الآن.

وأضاف – فى حواره لبرنامج «CEO level» الذى يذاع على قناة «المال» على موقع يوتيوب ويقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» – أنه بالرغم من أن «تالى» لا زالت فى البدايات، فقد تم توقيع عقود مع نحو 2000 تاجر.

وكشف أن «تالي» تستهدف، خلال السنة الأولى من عملها بالسوق، إبرام عقود مع 20 شركة، و50 ألف تاجر بأنظمة دفع مختلفة، و500 ألف عميل.

وأشار إلى أن شركته تقدم للكيانات المتعاملة معها إمكانية تحصيل مدفوعاتها من جهة، والعمل على توظيف هذه الأموال المتحصلة وإعادة تدويرها مرة ثانية، موضحًا أنها تتيح لعملائها (من المؤسسات والشركات) التحكم فى طرق استخدام البطاقات، عبر تحديد مبلغ معين وقصرها على مجال استخدام محدد.

وتابع إن شركته تعمل على دمج المدفوعات الرقمية فى نمط حياة الأشخاص والمستهلكين.

على صعيد متصل، أوضح «حسن» أن «تالى» مملوكة لبنك القاهرة، وهو يعتبر المستثمر الرئيسى فى الشركة والتى تعد ضمن خطط البنك الاستثمارية.

وأشار إلى أن «تالي» تأسست فى مايو 2021 وتم الإطلاق الرسمى لها الشهر الماضى برأس مال مصدر ومدفوع بلغ 500 مليون جنيه.

وأفاد بأن توقيت إنشاء شركته كان مناسبا للغاية، نظرا لوجود طلب كبير على التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه فى السنوات السابقة كان من الصعب إقناع شركة أو تاجر باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، أما حاليا فالجميع بلا استثناء يسير فى اتجاه الرقمنة.

ولفت إلى أن «تالى» ستعمل أيضًا على تمكين قطاع التكنولوجيا المالية الذى لم يكن قادرًا على تحقيق مستهدفاته بالسرعة الكافية، وتلك واحدة من القيم المضافة التى تقدمها فى مجال المدفوعات الرقمية بشكل عام. وأشار إلى أن هذا القطاع لديه أفكار لم يكن قادرًا على تنفيذها نظرًا لعدم توافر الأنظمة أو البنى الرقمية، والآن سهلت الشركة هذه المهمة؛ عبر توفير النظم والبنية الرقمية المناسبة.