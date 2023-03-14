تاس: مسؤول روسي يعلن تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود

جرى تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسهل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها الواقعة في الجنوب، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو قوله اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر تمديد اتفاق يتيح التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تلقائيا بعد انتهاء العمل به يوم 18 مارس الجاري ما لم يوجد اعتراض لدى أي من الأطراف المشاركة فيه، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن أيا من الأطراف المشاركة في الاتفاق لم يشر إلى انسحابه حتى الآن.

وأشارت روسيا أمس الاثنين إلى موافقتها على تجديد الاتفاق لكن لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق البالغة 120 يوما. وتعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما يمكنها لضمان استمرار الاتفاق.