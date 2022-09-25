تاريخ المولد النبي 2022.. طريقة جديدة لاستطلاع الهلال

ينشغل المسلمون بمعرفة موعد استطلاع هلال شهر ربيع الأول، لارتباطه بذكرى المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن تستطلع دار الافتاء هلال شهر ربيع الأول اليوم الأحد الموافق 29 صفر 1444، 25 سبتمبر 2022.. كما تتطرق لتاريخ المولد النبوي الشريف.

بوابة “المال نيوز” تستعرض خلال التقرير التالي تاريخ المولد النبي 2022.. وإعلان دار الافتاء تاريخ المولد النبي فضلاً عن الأدعية المستحبة في يوم المولد النبوي الشريف 1444، إلى جانب إجازة المولد النبوي الشريف 1444.

تاريخ المولد النبي 2022.. الافتاء تستطلع الهلال

تعلن دار الافتاء المصرية غرة الشهر المبارك الذي ولد فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم) فور غروب الشمس وظهور القمر في السماء، اليوم الأحد الموافق 29 صفر 1444، 25 سبتمبر 2022.

وحددت حسابات معهد البحـوث الفلكـية أن يوم الاثنين المقبل 26 سبتمبر 2022، هو اليوم المتمم لشهر صفر 1444هـ، ويكون يوم الثلاثاء 27 سبتمبر غرة شهر ربيع الأول 1444هـ، حيث يولد هلال شهر ربيع الأول قبل 6 دقائق من منتصف الليل بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من صفر 1444هـ.

وفي حال توافق رؤية دار الافتاء لهلال ربيع الأول مع حسابات معهد البحوث الفلكية يوم الأحد المقبل سيحتفل المسلمون بـ مناسبة المولد النبوي الشريف في يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

ويستخدم تليسكوب فضائي لاستطلاع رؤية هلال شهر ربيع الأول 1444هـ اذا كانت الظروف الجوية مناسبة وسيغرب عند الساعة 06:45 مساءً بعد (31 دقيقة) من غروب الشمس.

إجازة المولد النبوي الشريف

تكون مناسبة المولد النبوي الشريف إجازة رسمية لأغلب موظفي الدولة من مصالح حكومية وشركات قطاع أعمال وخاصة وبنوك وغيرها إجازة بأجر كامل.

ومن المتوقع أن تأتي إجازة المولد النبوي الشريف 1444 في 8 من شهر أكتوبر المقبل، والتي تسبقها إجازة عيد النصر في السادس من أكتوبر.

أدعية مستحبة في ذكرى المولد النبوي الشريف

يردد المسلمون الكثير من الأدعية، إلى جانب الإكثار من ذكر أسم الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم المولد النبوي الشريف، ومن أشهر تلك الأدعية المستحبة:

«اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلِ وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء، اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نسألك أن تكن لنا عونا ومعينا وأن تبني لنا في الجنة قصوراً».

«اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا، اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم».

«اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم أعنا ولا تعن علينا وأنصرنا ولا تنصر علينا وأهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا».

«اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك».

«اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم».

«اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كـل شيء ومليكة، أشهـد أن لا إِلـه إِلا أنت، اللهم أنى أعـوذ بك من شر نفسي ومن شـر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجـره إِلـى مسلم».

«اللهم أخرجنا من ظلمات الجهَلْ والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات».

«اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة قلوبنا».

«اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا».