تاريخ الاستجوابات في الحياة النيابية بمصر(سلسلة زمنية)

بالتزامن مع مناقشة أول استجواب في البرلمان الحالي منذ 4 سنوات

شهدت الحياة النيابية بمصر العديد من المحطات في حقب سابقة بشأن استخدام الأدوات الرقابية المختلفة وعلي رأسها الاستجوابات التي تعد الأهم وكفلها الدستور للنواب .

ورصدت المال في السلسلة الزمنية التالية أقدم الاستجوابات التي تم التقدم بها في البرلمان المصري خلال عام 1924وحتي العام الحالي 2020.

البرلمان الحالي يناقش اول استجواب منذ 2016

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة يوم الثلاثاء مناقشة أول استجواب في مجلس النواب الحالي منذ انطلاقه في 2016 ضد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن تردي الأوضاع بمستشفي بولاق الدكرور العام.

ومن المنتظر أن تحضر الوزيرة الجلسة العامة الثلاثاء للرد علي الاستجواب بحضور مقدم طلب الاستجواب النائب محمد الحسيني عن دائرة بولاق الدكرور.

وفيما يلي السلسلة الزمنية لتاريخ الاستجوابات في الحياة النيابية بمصر: