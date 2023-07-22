«تاروس ميد إيجيبت» تطلق عددا من الخدمات بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة لـ 4 موانئ ايطالية

أعلنت شركة «تاروس ميد ايجيبت» وكيل خط التاروس الإيطالى عن توفير عدد من الخدمات الملاحية لنقل الصادرات والواردات المصرية خلال الموسم الحالي من الاسكندرية والدخيلة إلى الموانئ الايطالية.

وقال مصدر مسئول بالشركة، إن تلك الخدمات تأتي بهدف نقل البضائع المبردة والطازجة والمجمدة المباشرة، من ميناءي الإسكندرية والدخيلة إلى الموانئ الايطالية والتي تصل الى 4 موانئ رئيسية.

وأشار إلى أنه تلك الخدمات تتركز في نقل الحاويات الجافة والمجمدة من مينائي الاسكندرية والدخيلة الى ميناء ساليرنو والتي تستغرق 3 أيام .

فيما تستغرق الرحلة من مينائي الاسكندرية والدخيلة الى ميناء لاسبيزيا والذي يقع في الجزء الشمالي الغربي من إيطاليا لتستغرق قرابة 5 أيام، فيما تستغرق الرحلة من الموانئ المصرية الى ميناء جنوه قرابة 6 أيام .

فيما تستغرق الرحلة من مينائي الاسكندرية والدخيلة الى ميناء البندقية قرابة 14 يوم .

وبدأت شركة «يونى فريت»، العاملة فى نشاط الإيداعات الجمركية، شراكتها مع خط «الطاروس» العالمى، لتأسيس شركة جديدة، تعمل فى نشاط الوكالة الملاحية باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه.

يعد «طاروس» من الخطوط الملاحية المترددة على الموانئ المصرية، لا سيما ميناءى الإسكندرية والدخيلة، ويتركز نشاط الخط فى نقل الحاويات والبضائع من جنوب أوروبا إلى مصر.