«تارجت للاستثمار العقاري» تشتري 27.5 مليون سهم «دايس» للملابس

دايس للملابس الجاهزة تفصح عن ارتفاع حصة أحد المساهمين

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة قيام شركة “تارجت للاستثمار العقارى والتنمية والاستصلاح الزراعى” بشراء 27.5 مليون سهم من الشركة بقيمة إجمالية 22 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت “دايس” للملابس فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء إن حصة تارجت ارتفعت إلى 8.4 % من أسهم الشركة بعد العملية، مقارنة بنحو 3.2 % قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 80 قرشًا تقريبًا، وتم تنفيذها بواسطة شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية.

مساهم يبيع جزءًا من حصته فى دايس للملابس بـ2.5 مليون جنيه

وأفصحت دايس أمس الثلاثاء ، ببيع عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب 2.5 مليون سهم سهم من حصته بالشركة، بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة إن حصة المساهم انخفضت إلى 10.5% من أسهم الشركة بعد العملية، مقارنة بنحو 11% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 79 قرشًا تقريبًا، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرمس لتداول الأوراق المالية.

واشترى المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، فى 3 مارس الحالي، 4 ملايين سهم، إضافة فى “دايس للملابس”، بقيمة إجمالية 4.5 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت “دايس”، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المُشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 11.4% فى أسهم الشركة، مقارنة بنحو 10.7% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.13 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية.

أُسست دايس للملابس الجاهزة عام 1997، وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ يوليو 2008.

وتعمل “دايس” فى قطاع السلع الاستهلاكية المعمّرة وقطاع الملابس وتركز على المنسوجات، ويقع مقر الشركة فى محافظة القاهرة.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين الأخوين ماجد سمير توما توماس، وناجي سمير توما توماس، إضافة إلى مساهمات أخرى لأفراد ومؤسسات.

وسجلت دايس صافى ربح مجمع قدره 125.2 مليون جنيه، خلال تسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 112 مليونًا خلال الفترة المقارنة.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.1 مليار، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو مليار جنيه تقريبًا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتَراجع صافى ربح الشركة، خلال عام 2018، إلى 160 مليون جنيه، مقابل 178.4 مليون خلال 2017.

بينما قفزت مبيعات الشركة إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.18 مليار فى 2017.

دايس توقع عقد شراء أصول كايرو قطن سنتر

ووقّعت “دايس”، فى فبراير الماضى، عقد شراء أصول شركة كايرو قطن سنتر، إضافة إلى قرض مع بنك قطر الوطنى بقيمة 5 ملايين دولار.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة يوم 13 فبراير، إنها أعدّت دراسة قيمة عادلة لأصول شركة كايرو قطن عبر مستشار مالى مستقل، وسيتم الإفصاح عن التفاصيل فور إتمام الصفقة.

وأضافت “دايس” أن القرض المبرم مع بنك قطر الوطنى الأهلى متوسط الأجل بقيمة خمسة ملايين دولار ويسدَّد على خمس سنوات.

ووقّعت “دايس”، في 30 مارس الماضي، خطاب نوايا مع شركة كايرو قطن سنتر والبنك التجاري الدولي لشراء أصول مؤجّرة بقيمة إجمالية 140 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة، إن تمويل هذه الصفقة سيتم عن طريق الموارد المالية الذاتية لها، إضافة إلى قرض متوسط الأجل من البنك التجاري الدولي.

بدء الإنتاج الفعلي لمصنع دايس فى برج العرب الجديد

وقررت الشركة، فى وقت سابق، إجراء عملية هيكلة لمجموعة شركات الإسكندرية التابعة لتحويلها من نشاط التصدير المباشر للعملاء الأجانب إلى الإنتاج لحساب شركة دايس، سواء للتصدير أو الإنتاج المحلي.

كما أعلنت “دايس”، فى وقت سابق، بدء الإنتاج الفعلي من مصنع الأستيك والشرائط بمدينة برج العرب الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر الماضى.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق، إن المصنع بدأ الإنتاج بنسبة تشغيل 60% من الطاقة الإنتاجية القصوى، والتي تقدر بنحو 20 مليون متر سنويًّا، متوقعة أن يصل المصنع إلى التشغيل الكامل مع بداية العام المقبل.

وتقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع بنحو 25 مليون جنيه، وتم التشغيل التجريبي للمصنع في أغسطس الماضى.

وتتوقع “دايس” أن يوفر هذا المصنع احتياجاتها من الأستيك المحلي والمستورد بما يعادل نصف إنتاجه تقريبًا، بينما تخطط لتصدير النصف الآخر لشركات الملابس بالسوق المحلية.