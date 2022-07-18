تارجت: الطلب على مطوري البرمجيات ينمو 50% خلال السنوات القادمة

دعت شركة تارجت لخدمات واستشارات الموارد البشرية الكفاءات والمواهب المصرية إلى استغلال الفرص التوظيفية الكبرى في المستقبل القريب، عبر التأهيل والتدريب في مجال تطوير البرمجيات في ظل حاجة العالم المتنامية إلى هذا التخصص، ما يجعلها مركزًا لتصدير التكنولوجيا للعالم.

وأشارت الشركة التي تعمل كمزود رائد لخدمات الموارد البشرية في السوق المصرية منذ عام 2006 إلى ضرورة توفير التعليم والتدريب الجيد للعقول والطاقات المصرية لشغل الوظائف المتوقع توفرها حول العالم في مجال البرمجيات، وتوفير البنية التحتية اللازمة لمواكبة متطلبات تلك الفرص.

وبحسب الدراسات السوقية للشركة، فإن وظيفة “مطور برمجيات” واحدة من بين الوظائف الأكثر طلبًا في العالم، إذ توقعت نمو الطلب عليها بما بين 30% و40% خلال السنوات القادمة.

وتعاني دول العالم المتقدم من نقص العمالة في مجال البرمجيات، ففي عام 2016، لم تجد شركات عالمية الكفاءات المناسبة لشغل 1.3 مليون وظيفة مطور برمجيات، كما أنه من المرجح أن يحتاج السوق الأمريكي إلى شغل عدد مماثل من الوظائف في المجال نفسه خلال السنوات العشر المقبلة، في حين لن يتجاوز عدد الخريجين الأمريكيين الجدد في مجال تطوير البرمجيات خلال تلك الفترة 400 ألف، حسبما أشار تقرير لشركة Trilogy Education الأمريكية لتعليم التكنولوجيا.

يجب استغلال الكفاءات المصرية لتلبية حاجة العالم من مطوري البرمجيات

رحاب أحمد

وتقول رحاب أحمد، شريك التوظيف وإدارة المواهب في شركة تارجت لخدمات الموارد البشرية: “لدينا في تارجت قاعدة بيانات من أصحاب الكفاءات من مطوري البرمجيات الذين لديهم سنوات مختلفة من الخبرة، كما أن لدينا عملاء من كبرى شركات البرمجيات المحلية والعالمية، وهو ما يمكننا من توفير كوادر موهوبة لتلك الشركات من جانب، وكذلك فرص عمل مميزة لهؤلاء الموهوبين، تتيح العمل من المنزل أو ساعات عمل مرنه، وهو ما يعد من اهم المميزات التي تقدمها تلك الشركات من خلال نماذج العمل عن بعد”.

ومع انتشار فكر العمل عن بعد، واعتماد الشركات الكبرى لسياسة اللامركزية، ونموذج العمل الموزع للوصول إلى أفضل المواهب التقنية، أصبحت فرصة الشباب أكبر في الحصول على فرص وظيفية في الشركات العالمية دون الارتباط ببلد الإقامة.

ورأت شركة تارجت، وهي ذات باعٍ في مجال التوظيف، أن الشركات الكبرى حول العالم اضطرت إلى اعتماد نموذج العمل الموزع، وعن بعد، للوصول إلى الكفاءات التقنية حول العالم مع تطلعها جنبًا إلى جنب مع الحكومات لإتمام التحول الرقمي، في الوقت الذي تنقص فيه الكفاءات المطلوبة.

يُشار إلى أن طفرة التحول الرقمي حول العالم بدأت عام 2009 ومنذ ذلك الحين تزداد الحاجة إلى مطوري البرمجيات.

وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الأسرع نموًا في مصر، فخلال العامين الماضيين، زادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 3.2% في السنة المالية 2019/2020 إلى 5% في السنة المالية 2021/2022.

وتعمل شركة تارجت لخدمات واستشارات الموارد البشرية كمزود رائد لخدمات الموارد البشرية في السوق المصرية منذ عام 2006، من خلال 4 خدمات أساسية، هي: التوظيف وإدارة المواهب، واستشارات الموارد البشرية، وإدارة نظم الأجور والمزايا، فضلًا عن إدارة مشاريع الموارد البشرية والحوكمة.

كما تدعم “تارجت”، ذات الخبرة الطويلة، الشركات للتركيز على أعمالها الأساسية من خلال فريق عمل محترف للتعامل مع التوظيف، وخدمات التعهيد، وإصدار عقود العمل، وإدارة شئون الموظفين، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الطبي، ووضع السياسات، وإدارة كشوف صرف المرتبات شهريًا لأكثر من 1000 عميل في جميع أنحاء مصر والعالم.

لتسجيل بياناتك في قواعد بيانات شركة تارجت للتوظيف قم بزيارة الرابط التالي:

http://cv.targetdhr.com/

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• خدمات التعهيد.