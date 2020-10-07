«تاج مصر» تعتزم ضخ 1.25 مليار جنيه خلال 2021

تخطط شركة «تاج مصر» للتطوير العقارى لاستثمار نحو 1.25 مليار جنيه خلال العام القادم فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصطفى خليل رئيس مجلس إدارة الشركة إنها تمتلك مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهما كمبوند «DE JOYA1» بالمنطقة R8 على مساحة 23 فدانا، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارى جنيه ومول Ezdan باستثمارات تبلغ مليار جنيه تقريبا.

وأوضح خليل لـ«المال» ان مشروع DE JOYA1 عبارة عن كمبوند سكنى متكامل الخدمات تصل نسبة المبانى السكنية فى الموقع إلى %19 مع تخصيص باقى المساحة للخدمات الترفيهية والمساحات الخضراء مشيرا إلى أنه تم توفير الطاقة الشمسية كمصدر نظيف وصديق للبيئة للطاقة فى الكمبوند.

ولفت إلى أن المشروع يضم 32 عمارة سكنية، ومول تجارى على مساحة 15 ألف متر، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات فى المشروع بعد 3 سنوات.

وأكد خليل أن الشركة تدرس السوق المصرية بعناية وتقدم مزايا سعرية تنافسية وأنظمة سداد مرنة تناسب إمكانات العملاء.

أضاف رئيس مجلس إدارة تاج مصر أن شركته تعتزم طرح مشروع «Ezdan» وهو عبارة عن مول تجارى أرضى و5 أدوار بمنطقة «الداون تاون» بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6500 متر وباستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه.

أشار إلى أن المول سيضم 200 وحدة ومن المقرر بدء الإنشاءات فى 2021.

قال خليل إن «تاج مصر» لها سابقة أعمال تفوق 20 عاماً داخل وخارج مصر من خلال مجموعة تضم شركات متخصصة فى قطاع المقاولات والإنشاءات والسياحة والاستثمار.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروعين سكنيين فى العاصمة الإدارية الجديدة ليصبح اجمالى مشروعات الشركة فى المدينة 4 مشروعات.

وأكد أنه رغم تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية بجائحة كورونا إلا أن القطاع العقارى أثبت أنه سيظل الوعاء الآمن للاستثمار رغم الأزمات، فمع تضرر الاقتصاد العالمى جراء الأزمة فضل العملاء الإدخار والاستثمار فى العقار معولين على أن سعر العقار قد يثبت لفترة بسيطة لكنه لا يهبط بل يعاود الارتفاع سريعا.