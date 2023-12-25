«تاج مصر» تضخ 5 مليارات جنيه لتسريع إنشاء مشروعاتها بـ«العاصمة الإدارية» و«الشيخ زايد الجديدة»

تخطط شركة تاج مصر للتنمية العقارية لضخ 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل، بهدف تسريع وتيرة الإنشاءات فى مشروعاتها المختلفة فى منطقتى العاصمة الإدارية والشيخ زايد الجديدة.

قال مصطفى خليل، العضو المنتدب لشركة تاج مصر للتنمية العقارية، إن الأخيرة لديها 3 مشروعات سكنية فى العاصمة الإدارية، كلها تحمل اسم «ديجويا» على مساحة إجمالية 67 فدانا تضم 2837 وحدة؛ كما تملك عدة مولات تجارية وإدارية منها «تاج تاور» بارتفاع 47 دورا؛ و«إزدان مول» بإجمالى 60 ألف متر بطاقة 2111 وحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أمس أنه سيتم الانتهاء من تسليم 1000 وحدة للعملاء من إجمالى 2800 بمشروعات «ديجويا العاصمة»، ومن المقرر تسليم الباقى بالكامل بجانب وحدات «إزدان مول» فى 2024.

وأضاف خليل أن الشركة تستهدف تحقيق 16 مليار جنيه مبيعات فى العام المقبل، مقارنة مع 14 مليارا فى 2023؛ فى حين بلغ إجمالى المحقق لـ«تاج مصر» فى العاصمة الإدارية لنحو 25 مليارا منذ إطلاق مشروعاتها فى 2018 وحتى الآن.

وذكر أن الشركة وصلت لأعلى معدلات تنفيذ فى منطقة «R8» بالعاصمة الإدارية مع الالتزام بإدخال المرافق؛ كما انتهت من %90 من إنشاءات «ديجويا» و«إزدان مول»، مشيرا إلى أنها باعت كامل الوحدات السكنية.

وأشار خليل إلى أن «تاج مصر» تمتلك مدرسة الفؤاد فى العاصمة الإدارية، وتقع على مساحة 45 ألف متر، بطاقة استيعابية 2500 طالب؛ ومن المقرر أن تبدأ التشغيل العام المقبل.

ولفت العضو المنتدب لتاج مصر العقارية إلى أن الشركة لديها خطة توسعية فى الفترة المقبلة لإضافة مزيد من المشروعات بمنطقة التجمع الخامس.

خليل: 32 مليار جنيه المبيعات المستهدفة من «ديجويا» غرب القاهرة

وأفاد بأن الشركة تنفذ مشروع «ديجويا زايد»، بمدينة الشيخ زايد على مساحة 144 فدانا، ويضم فيلات ووحدات بإجمالى مبيعات مستهدفة 32 مليار جنيه، ويشمل مولين تجاريين ونوادى اجتماعية ومناطق خدمية وترفيهية.

وتوقع خليل ارتفاع أسعار مواد البناء بنحو %20 خلال النصف الأول من العام المقبل، مما سيؤثر بدوره على العقارات، مؤكدا أن التركيز على سرعة تنفيذ المشروعات يعد أفضل الحلول أمام المطورين لتفادى تقلبات السوق.