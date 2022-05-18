«تاج مصر العقارية» تطلق مشروعا سكنيا فى الشيخ زايد باستثمارات 7.5 مليار جنيه 

تعتزم شركة «تاج مصر» للتطوير العقارى إطلاق مشروع سكنى متكامل فى مدينة الشيخ زايد فى الربع الأخير من العام الحالى؛ باستثمارات إجمالية 7.5 مليار جنيه.

وقال مصطفى خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يمتد على مساحة 132 فدانا ويقع فى موقع متميز فى الشيخ زايد، و به مزايا تنافسية، خاصة وأنه يضم منتجات عقارية متعددة.

وأشار إلى أن «تاج مصر» استطاعت إنجاز نحو %65 من إنشاءات مشروع «ديچويا 3» و%50 من إنشاءات «ديچويا 1»، «ديچويا 2»، و«إزدان مول»، كما بدأت فى إنشاءات “تاج تاور” محققة معدلات بيع أعلى من المستهدف.

ويمتد «تاج تاور» بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 8.057 متر مربع، وبارتفاع 47 طابقا، ويضم أنشطة تجارية وإدارية.

وأكد «خليل» أن العمل فى المشروعات يسير وفق الخطط الزمنية المحددة من شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بالدور الذى تقوم به الأخيرة فى تذليل العقبات التى تواجه مطورى العاصمة، خاصة فى ظل التغيرات التى طرأت على أسعار مواد البناء وزيادة الأعباء على الشركات.

كانت «تاج مصر» أطلقت 4 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة ما بين سكنى وتجارى وهى «ديجويا»، «ديجويا مول» ، «ازدان مول»؛ و«ديجويا 2».

ويقع مشروع «ديجويا» بمنطقة «R8» على مساحة 23 فدانا، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وهو كومباوند سكنى متكامل الخدمات؛ و يضم 32 عمارة سكنية ومولا تجاريا على مساحة 15 ألف متر.

وطرحت الشركة مشروع «ازدان» وهو عبارة عن مول تجارى أرضى و5 أدوار بمنطقة الداون تاون على مساحة 6500 متر، وباستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، ويضم المشروع 200 وحدة .

وأوضح «خليل» أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار معظم الخامات عالميا وتضارب سوق الذهب أثبت للعملاء أن العقار سيظل الاستثمار الأنسب خاصة فى أوقات التخبط وعدم اليقين.

ودعا العملاء إلى الحرص على الاستثمار فى مشروعات قوية تمتلكها شركات ذات سمعة طيبة وملاءة مالية قادرة على إنجاز أعمال الإنشاءات وفق المواعيد المحددة وبنفس الجودة والمواصفات الواردة فى التعاقد.

وأكد أن الشركة تتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لتقديم مشروعات قادرة على المنافسة بقوة فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن الدكتور مدحت درة هو الاستشارى العام لجميع مشروعات «تاج مصر».

كانت مجموعة «تاج مصر» وقعت فى الربع الأول من العام الجارى عقد إنشاء مستشفى بالشراكة مع شركة النيل للأشعة والتحاليل؛ بموجبه تقدم «النيل» جميع تخصصاتها فى الخدمات الطبية لعملاء «تاج مصر».

وبموجب هذه الشراكة تصبح مجموعة شركات «تاج مصر» أول شركة تطوير عقارى تقدم خدمات الرعاية الصحية بكل تخصصاتها إلى عملائها بمزايا وتسهيلات استثنائية. وتزامنت تلك الشراكة مع استحواذ «تاج مصر» على شركة الإمارات دبى الوطنية للتأجير التمويلى، ليؤكد على أن أهداف المجموعة تركز على تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات والهيئات الخاصة للمساهمة فى تقديم التسهيلات والخدمات لعملاء المجموعة.