تاج الدين مطالبا المواطنين الالتزام بتعلميات الحكومة: مازال في إيدينا نسيطر على كورونا

قال للإعلامي وائل الإبراشي"لوقارنت ما نحن فيه بأماكن تانية فإحنا حالنا أحسن ومعظم الحالات بما يقارب 85% حالات بسيطة دون أعراض".

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية المواطنين بالالتزام بتعلميات الحكومة المتعلقة بفيروس كورونا للسيطرة على الوباء، موضحا أنه مازال بالإمكان السيطرة على المرض. وزيرة الصحة : العالم يتعايش مع كورونا والشعب مسئول عن الحفاظ على نفسه

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى:”أطالب المواطنين بالاستجابة لكل نداءات الحكومة والالتزام بالتعليمات وفي أيدينا أن نسيطر على المرض ونقلل من انتشاره من خلال اتباع الإرشادات زي نلبس الكمامة واللى عنده أعراض المرض يتواصل”.

وعن ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس أكد تاج الدين أن تلك الزيادات بعضها زيادة حقيقية في عدد الإصابات بعد تحسن منظومة التقصي وتتبع الحالات المخالصة للحالات المصابة لكن بعضها من حالات مصابة منذ أيام موضحا أنه الحكومة أعلنت أن منحي الزيادات سيرتفع في فترة معينة .

وتابع : “لوقارنت ما نحن فيه بأماكن تانية فإحنا حالنا أحسن ومعظم الحالات بما يقارب 85% حالات بسيطة دون أعراض”.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 9 حالات جديدة. وزيرة الصحة عن زيادة إصابات كورونا : سلوكيات.. ونزول الناس مش مشكلة المهم إجراءات الوقاية

خطة التعايش مع أزمة كورونا

وكانت الوزيرة عرضت الأربعاء الماضي الخطة العامة للتعايش مع فيروس كورونا، في اجتماع مجلس الوزراء ، في ضوء ما وصفه بيان لمجلس الوزراء بعدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

وحسب البيان تقوم الخطة على أساس الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم ودقيق في مختلف المنشآت ، على أن يتم إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر كل 14 يوم ، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج هذا التقييم. ذكر البيان أن “مرحلة التعايش” تحتاج لتكاتف جميع الوزارات والجهات التنفيذية والرقابية ، لسن ضوابط وفرض عقوبات صارمة فورية حال عدم التنفيذ.