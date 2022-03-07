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تاج الدين: مصر حققت أعلى معدلات شفاء من فيروس كورونا في مستشفيات العزل

طالب الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية
وائل كمال 1:12 م, الأثنين, 7 مارس 22 1:12 م, الأثنين, 7 مارس 22

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن مصر تخطت المرحلة الصعبة من انتشار فيروس كورونا ، وحققت أعلى معدلات للشفاء من الفيروس في مستشفيات العزل.

وقال الدكتور تاج الدين في تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: “نحن تجاوزنا المرحلة الصعبة من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهذا ما لاحظناه من خلال انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس”.

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وطالب الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى نصل إلى مرحلة الثبات لأن الوباء موجود والفيروس مازال منتشرا سواء في مصر أو في العالم بأكمله.

وأعرب عن شكره وتقديره لجهود القيادة السياسية خلال فترة انتشار الجائحة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تجتمع بصورة مستمرة وتحدد الخطوات العملية والإجرائية والتنفيذية حسب ظروف كل مرحلة لحماية المواطن.

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بقلم وائل كمال

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