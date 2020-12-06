تاج الدين : مصر تشهد ثورة في الخدمات الصحية والقطاع الطبي التدريبي والتأهيلي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أهمية توطين الخبرات العلمية والتدريبية في مصر التي استطاعت أن تعلم أجيال كثيرة في العديد من التخصصات، حيث إن الأطباء المصريين لديهم الكثير من الاسهامات في العديد من دول المنطقة ودول العالم

وأكد أيضا أن مصر تشهد ثورة في الخدمات الصحية والقطاع الطبي التدريبي والتعليمي والتأهيلي للأطباء.

ووجه الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على مجهودها لاتمام ذلك التعاون مع كلية طب هارڤارد في تخصصات هامة تساهم في خدمة المنظومة الصحية في مصر.

كما وجه الشكر أيضًا لكافة الفرق الطبية الذين اثبتوا قدرتهم على مواجهة أي صعاب خلال جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخريج الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، وبرنامج تدريب المدربين (T2T) بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر لجامعة هارفرد وذلك بالتزامن مع مرور عام على توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفرد الامريكية، وذلك ضمن حزمة من المبادرات الرئاسية للنهوض بمنظومة التعليم الطبى مؤكدة ان جامعة هارفرد الامريكية من واحدة من ضمن الجامعات العريقة فى العالم منذ استحداث التصنيف العالمى لكلية طب.

حضر الفعاليات كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء محمد الأمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن جامعة هارفارد الأمريكية شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور جورج دالي، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، والدكتور ديفيد روبرتس، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد للتعليم الخارجي، والدكتور أجاى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد للدراسات العليا.