تاج الدين : لم نرصد عودة كورونا للمتعافين ومازلنا في المرحلة التصاعدية البسيطة

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه لم يتم رصد أية حالات شفيت من فيروس كورونا المستجد في مصر وعاد إليها الفيروس مرة أخرى، موضحا أنه أمر وارد في العدوى التنفسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن مصر لديها خبرة طويلة في مواجهة تلك الأوبئة؛ حيث واجهت في السابق إنفلونزا الطيور، ومرض سارس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأشار تاج الدين إلى أن أعداد الإصابات في مصر اليوم متوقعة، حيث إن الزيادة في الحالات أفقيا لا رأسيا يزيد بشكل مفاجئ، مضيفا: مازالنا في المرحلة التصاعدية البسيطة، وهذه مرحلة لا بأس بها.

وتابع: الحالات عندنا 85% منها ليس لديها أعراض أو أعراض خفيفية، ومن 5-8% فقط يحتاجون للمستشفى، والأمر يحظى بمتابعة دقيقية من الرئيس، ومستشفيات العزل يتم إمدادها بكل الأدوية الحديثة.

وأكد أن التعامل مع الأزمة كان بحرفية شديدة، كما أن إجراءات اليوم كانت جيدة لتقليل انتشار العدوى، موضحا أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة ستحدد هذا الأسبوع موقف ساعات حظر التجول في رمضان.