«تاج الدين»: فيروس كورونا ما زال في مصر وتأجيل الجرعة الرابعة من اللقاحات

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن إقبال المواطنين على التطعيم بلقاح كورونا في مصر كبير جدًا، كما أنه تم توفير كل الأمصال.

و قال “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر إنه تم الاقتراب من الوصول إلى تطعيم نسبة 60% من المستهدفين بتطعيم كورونا، كما أنه تم تأجيل إعطاء الجرعة الرابعة حاليًا.

و أضاف “تاج الدين” يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا، حيث إنها ما زالت منتشرة في مصر ودول العالم، متابعًا: ارتداء الكمامة ستكون نمط حياة بالنسبة لي، وذلك لمنع انتقال العدوى من أي مرض من الأمراض.

و أشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أنه سيتم الانتظار لبداية الشتاء ومعرفة هل كورونا سيظل مستمرا ام سيصبح مرضا عاديا مثل الانفلونزا.

وأوضح “تاج الدين” أن مرض جدري القردة هو الآخر مرض معدٍ عن طريق الجهاز التنفسي و هذا المرض لم يظهر في مصر .