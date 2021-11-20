تاج الدين: دواء كورونا المصري يعالج بعض الحالات المصابة وسيتم تصنيعه بعد استلام المواد الخام (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أنه يتم حاليا العمل على تصنيع أدوية جديدة لفيروس كورونا بأيدي مصرية 100٪ ، موضحا أن التجارب الإكلينيكية للأدوية الجديدة المضادة للفيروسات أفادت أن تلك الأدوية تقلل نسب…

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أنه يتم حاليا العمل على تصنيع أدوية جديدة لفيروس كورونا بأيدي مصرية 100٪ ، موضحا أن التجارب الإكلينيكية للأدوية الجديدة المضادة للفيروسات أفادت أن تلك الأدوية تقلل نسب المضاعفات ودخول المستشفيات للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا وتعاني من مرض مصاحب.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم ، أن الدولة تتابع عن قرب الدراسات العلمية والإكلينيكية لتلك الأدوية، موضحا أنه سيتم بدء تصنيع الأدوية بعد توافر المادة الخام .

وأكد تاج الدين أن تلك الأدوية لن تكون بديل عن لقاحات كورونا ، حيث أنها تعالج بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا وليس كل الحالات ، مشيرا إلي أن مصر لازالت في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، كما أن معظم الحالات المصابة بسيطة و يتم السيطرة عليها ، كما أن التعامل مع الحالات يتم بحرفية شديدة .

و طالب تاج الدين المواطنين ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية وهي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، قائلاً : الوباء مازال موجود والحالات موجودة، ولا بد من الاستمرار في عملية الوقاية وأخذ اللقاحات لأنها قضية حيوية للتعامل مع الفيروس .