تاج الدين: دراسة إعطاء جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم بعد 6 أشهر من الثانية (فيديو)

أكد أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا تدرس الوضع الوبائي على الأرض بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والطبية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة ، أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا تدرس الوضع الوبائي على الأرض بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والطبية لتتمكن من اتخاذ القرار الصائب، وإحداث التوازن بين الجانب الاقتصادي والصحي .

وكشف تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر، أنه يتم دراسة سيناريو إعطاء جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا ، قائلا: الأفراد الحاصلين على جرعتي لقاح سينوفارم سيتم تطعيمهم بجرعة ثالثة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.

وقال تاج الدين، إن مصر في القريب العاجل ستتسلم 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنك وال 20 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون ، مشيرا إلي أن الهيئة المنوط بها توريد القاحات إلى إفريقيا اتفقت مع الشركة المنتجة للقاح جونسون أند جونسون أن يتم تصنيعه في دولة جنوب إفريقيا.

وأضاف تاج الدين ، أن فترة ما قبل العيد شهدت زيادة في أعداد إصابات كورونا، مما ادي الي ارتفاع الضغط على المستشفيات نتيجة زيادة الحالات التي يتم استقبالها .

وأوضح تاج الدين، أن انخفاض أعداد إصابات كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك جائت نتيجة إتخاذ قرار غلق اماكن التجمعات العامة وهي الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وغلق المحال في الساعة 9 مساء، ما يشير إلى أن القرار كان صائبًا .