«تاج الدين»: بيانات المسح الصحي تساهم في تحسين الخدمات الطبية

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إنَّ بيانات المسح الصحي تساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف تاج الدين في تصريحات خاصة لـ «المال» أنَّ البيانات تساهم في اختيار أماكن إنشاء مراكز الصحة بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي بالمركز القومي للإحصاء على هامش إعلان نتائج الصحي اليوم الثلاثاء، أن تقديم الخدمات الطبية في محافظات مصر المختلفة شهد طفرة ملموسة من خلال مبادرات وزارة الصحة.

وعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم مؤتمرًا بمقر الجهاز لإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية.

وأظهرت النتائج انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.85 طفل لكل سيدة مقابل 3.5 في عام 2014 وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة مما يساهم في تحقيق الأهداف القومية لضبط النمو السكاني، كمـــا كشفت نتائج المسح استمرار العلاقــة بين التعليــم ومستويات الإنـجاب، إذ أوصت بضرورة الاهتمام بتعليم المرآة لمـا لـه من عامل إيجابي في خفض معدلات الإنجاب.

وأشارت نتائج المسح الصحي، إلى انخفاض نسب ختان الإناث بين البنات 0-19 سنه لتصل الى 14% مقابل 21% في عام 2014، وانخفاض وفيات الأطفال (1-4)سنوات لتصل إلى 3 طفل لكل 1000 مولود مقابل 5 في 2014، بينما ارتفع مستــوى الأنيميا للأطفـال اقــل من خمس سنوات لتصل إلى 43% مقابل 27% في عام 2014.

«بركات»: المسح الصحي يوفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة

وقال اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الاحصاء، إن المسح الصحي الذي قام الجهاز بتنفيذه للمرة الأولى يُمكن الدولة من امتلاك قاعدة بيانات شاملة ودقيقة توفر معلومات محدثة؛ لصياغة البرامج السكانية و القرارات الصحية المطلوبة.

وأضاف «بركات» خلال كلمته أن بناء السياسات الصحية يحتاج قاعدة بيانات تمكن صانع القرار من معرفة أوجه القصور في المنشآت الطبية بالمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تحديد انتشار مرض معين لسرعة التدخل قبل حدوث أزمة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها إنَّ التنمية المستدامة تحتاج إلى تخطيط جيد بناء على معلومات دقيقة ومُحدثة حتى يتم العمل بشكل علمي.

وأضافت السعيد، أن الأساس في التنمية المستدامة توفير البيانات والمعلومات لمتخذي القرار، موضحة أنَّ هذه المؤشرات شهدت تحسن كبير وفق نتائج البحث فيما يخص صحة المرأة ومعدلات الانجاب.

وأكدت حرص الدولة على زيادة نصيب الفرد من الدخل المتحقق، وتحسين الخدمات الطبية بكافة المحافظات، وسعيها لخفض معدلات البطالة وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، مما يبرز الحاجة إلى بيانات المسح الصحي.