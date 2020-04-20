تاج الدين : بدأنا في استخدام البلازما لعلاج الحالات الشديدة المصابة بكورونا مع الدواء الياباني

مؤكدا أن بروتوكول علاج المرضى بالبلازما سيكون للحالات الشديدة، حيث تحوي البلازما على الأجسام المضادة للفيروس

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر بدأت في استخدام تقنية علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بالبلازما”بلازما الدم” من خلال بروتوكول معين، حيث يتم نقل بلازما من متعافين من الفيروس.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن بروتوكول علاج المرضى بالبلازما سيكون للحالات الشديدة، حيث تحوي البلازما الأجسام المضادة للفيروس، موضحا أن ذلك استخدم بنجاح في الصين.

وأشار إلى أن هذا النوع من العلاج يتم مع مجموعة من العلاجات تضم المضادات الحيوية، موضحا أن مصر تعطي للمريض كل ما طبق في دول العالم بنجاح.

وأكد أن تلك التقنية ستتم مع المرضى المصابين بالفيروس، والذين يخضعون للتجارب السريرية للعلاج الياباني، موضحا أن مصر تعمل الآن على تقصي الحالات المخالطة للحالات الإيجابية بشكل كبير للسيطرة على الفيروس.