تاج الدين : الخليج ينفق 27 مليار جنيه فى السياحة العلاجية

أحمد صبرىقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للصدر، إن 35% من مرضى دول الخليج الذين يعالَجون فى الخارج يتوجهون للهند وماليزيا رغم أن أطباء ماليزا يتخرجون فى كليات الطب المصرية.وأضاف، فى كلمته بمؤتمر حملة "أنا بتعالج فى مصر" لدعم السياحة العلاجية، أن المواطني

أحمد صبرى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للصدر، إن 35% من مرضى دول الخليج الذين يعالَجون فى الخارج يتوجهون للهند وماليزيا رغم أن أطباء ماليزا يتخرجون فى كليات الطب المصرية.



