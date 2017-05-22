تاج الدين : الخليج ينفق 27 مليار جنيه فى السياحة العلاجية

أحمد صبرى
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للصدر، إن 35% من مرضى دول الخليج الذين يعالَجون فى الخارج يتوجهون للهند وماليزيا رغم أن أطباء ماليزا يتخرجون فى كليات الطب المصرية.
وأضاف، فى كلمته بمؤتمر حملة “أنا بتعالج فى مصر” لدعم السياحة العلاجية، أن المواطنين الخليجيين ينفقون سنويًّا 27 مليار جنيه فى السياحة العلاجية، معظمها موجَّهة لدول مثل الأردن وماليزيا وأمريكا وأوروبا.وشدَّد على أن السياحة العلاجية لا تتأثر بالظروف الأمنية، حيث تحقق الأردن سنويًّا منها 2 مليار دولار رغم ظروفها، موكدًا أن مصر لديها القدرات والإمكانيات اللازمة لذلك.