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تاج الدين : التطعيم من فيروس كورونا على جرعتين بينهما 21 يوما (فيديو)

مصر لم تتأخر في الحصول على لقاح فيروس كورونا
محمد مجدي 8:48 م, الأثنين, 11 يناير 21 8:48 م, الأثنين, 11 يناير 21

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس لشئون الصحة ، أن مصر لم تتأخر في الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحا أن دولا كثيرة لم تبدأ حتى الآن في إعطاء مواطنيها اللقاح، حيث إن الكميات المتاحة عالميا قليلة، والدول التي بدأت في تطعيم مواطنيها هي الدول المنتجة مثل أمريكا وبريطانيا.

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وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إنه منذ البداية ونحن حريصين في التماشي مع اللقاحات التي تعتمد عالميا، وهناك تواصل مستمر مع المؤسسات التي تنتج هذه اللقاحات.

وأضاف تاج الدين ، أن التطعيم سيكون على جرعتين بينهم 21 يومًا لذلك يجب أن يكون هناك عدد كافٍ من التطعيمات التي ستستخدم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراكز حضارية للتطعيم في كل محافظات مصر للفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا.

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وأكد عوض تاج الدين، أنه لا يوجد نقص في الأدوية التي يتم طرحها للوقاية من فيروس كورونا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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