تاج الدين : التطعيم من فيروس كورونا على جرعتين بينهما 21 يوما (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس لشئون الصحة ، أن مصر لم تتأخر في الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحا أن دولا كثيرة لم تبدأ حتى الآن في إعطاء مواطنيها اللقاح، حيث إن الكميات المتاحة عالميا قليلة، والدول التي بدأت في تطعيم مواطنيها هي الدول المنتجة مثل أمريكا وبريطانيا.

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إنه منذ البداية ونحن حريصين في التماشي مع اللقاحات التي تعتمد عالميا، وهناك تواصل مستمر مع المؤسسات التي تنتج هذه اللقاحات.

وأضاف تاج الدين ، أن التطعيم سيكون على جرعتين بينهم 21 يومًا لذلك يجب أن يكون هناك عدد كافٍ من التطعيمات التي ستستخدم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراكز حضارية للتطعيم في كل محافظات مصر للفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عوض تاج الدين، أنه لا يوجد نقص في الأدوية التي يتم طرحها للوقاية من فيروس كورونا.