تاج الدين: الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا مستمرة في رمضان (فيديو)

قال إنه لوحظ انخفاض أعداد وفيات كورونا بعد السيطرة على الوضع الصحي للحالات

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحيه، إن جميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مستمرة خلال شهر رمضان ، مشيرًا إلى رصد زيادة بسيطة في أعداد الإصابات خلال الأسبوع الماضي.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أنه لوحظ انخفاض أعداد وفيات كورونا بعد السيطرة على الوضع الصحي للحالات، مشيرا إلي أن قرارات اجتماع لجنة أزمة كورونا اليوم هامة وقطعية للحد من انتشار العدوى خلال شهر رمضان.

وأضاف أن تلك القرارات من شأنها أن تحمي المواطنين من الإصابة، إضافة إلى أنها ستقلل نسب الإصابات، كما أن الزيادة الطفيفية في النسبة المئوية لإصابات كورونا خلال الشهر الأخير بمثابة إنذار للاحتياط الشديد منعًا لتسارع الزيادة في الأعداد.

وتابع تاج الدين ، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المرصودة حتى الآن لم تشهد تغيرًا جذريًا عن السابق، موضحًا أنها مظاهر إكلينيكة من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام بالجسم إضافة إلى الرشح والعطس.

وأشار إلى أن مصر تستقبل غدا الأربعاء دفعة جديدة من لقاحات كورونا، مع توافر 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتعاقد عليها مع التحالف الدولي جافي بحلول منتصف أبريل القادم .

وأكد تاج الدين ، أن اللقاح المصري لازال في طور التجارب، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تناول اللقاح .