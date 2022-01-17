تاج الدين: أي فرد يصاب بـ«الإنفلونزا» عليه أن يعزل نفسه فورا

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أي فرد يصاب بـ الإنفلونزا أو بفيروس كورونا عليه أن يعزل نفسه فورا حتى لا يصيب الآخرين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في حديث الدكتور تاج الدين في اتصال هاتفي مع قناة “الحدث اليوم” الفضائية لبرنامح “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي مساء الإثنين.

وأكد أن الموجة الرابعة في مصر من فيروس كورونا لم تنته بعد.

وطالب المواطنين بعدم الحصول على أي دواء بدون استشارة طبيب، مشيرا إلى أن الأسبرين قد يتسبب في حساسية ربو قاتلة حال الحصول عليه بدون استشارة طبيب.

وشرح تاج الدين أن علاجات كورونا تنقسم إلى شقين الأول هو أدوية علاج أعراض الإصابة بالفيروس وعلاج مضاعفات الفيروس ومن أخطر هذه المضاعفات هي التهابات الرئتين، موضحا أن العالم بأكمله كان يستخدم أدوية ضد الفيروسات لم يكن الكثير منها مخصص لعلاج فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة عالميا على أدوية لعلاج فيروس كورونا في الحالات البسيطة والمتوسطة”، كاشفا عن وجود أكثر من 14 شركة مصرية سوف تقوم بتصنيع أحد أدوية علاج كورونا في مصر.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من اللقاحات هو الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وتقليل الوفيات، لافتا إلى أن أعراض متحور أوميكرون ترتبط بالجهاز التنفسي العلوي واحتقان الحلق والرشح وتكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة.

وأعلن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن نسبة إصابة الجهاز التنفسي السفلي أي الرئتين في ظل انتشار متحور أوميكرون منخفضة.

وأضاف أن كل الأدوية واللقاحات التي تستخدم في التعامل مع فيروس كورونا مسجلة عالميا تحت التجارب وتم تسجيلها طوارئ في العالم ومصر.

وشدد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والإقبال على الحصول على لقاحات كورونا.