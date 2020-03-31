تاجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مساعد النائب العام

أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والمنعقدة بطرة، جلسة محاكمة 304 متهمين، من بينهم الوزير الإخواني الأسبق، وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان في القضية المعروفة بمحاولة “اغتيال النائب العام المساعد” لجلسة 17 مايو المقبل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتا النية وعقدا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدا لهذا الغرض سيارة ووضعا بها عبوة مفرقعة.

وقالت النيابة إن المتهمين تولوا قيادة بجماعة الإخوان وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كتبت – نجوى عبد العزيز