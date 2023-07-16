تاجيل استئناف شيرين عبد الوهاب في دعوى «روتانا»

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية تأجيل استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر ضدها بإلزامها، بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، كـ تعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019 إلى جلسة 20 اغسطس.

وقال محامى شيرين عبد الوهاب إن موكلته ملتزمة بعقدها مع شركة روتانا، وبالفعل انتهت من تصوير الألبوم الخاص بها، ومستعده لتقديمه لشركة روتانا لعرضه، وذلك بعد إنهاء الإجراءات مع الشريك الثالث بين الفنانة شيرين وشركة روتانا، وهو المنتج الأجنبي الخاص بالتنفيذ.

كما أعلن محامي شيرين عبد الوهاب، أنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك روتانا حقوقها دون موافقة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، لعدم الإخلال ببنود التعاقد.

كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.

نجوى عبدالعزيز