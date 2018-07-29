تاثير شبكات التواصل علي قطاع السياحة في مؤتمر بعمان الشهر المقبل

كتب- ماهرأبو الفضل:تحتضن العاصمة الأردنية عمان في الخامس عشر من أغسطس المقبل، مؤتمر شبكات التواصل الاجتماعي، في نسخته الثالثة، والذي سيعقد في فندق سينشري بارك، وستنظمه شركة" هيتس ماركتنغ " . وسيقام المؤتمر تحت شعار "وسائل التواصل الإجتماعي وتأثيرها المحوري على قطاع السياحة"، في خطوة إستبا

كتب- ماهرأبو الفضل:

تحتضن العاصمة الأردنية عمان في الخامس عشر من أغسطس المقبل، مؤتمر شبكات التواصل الاجتماعي، في نسخته الثالثة، والذي سيعقد في فندق سينشري بارك، وستنظمه شركة” هيتس ماركتنغ ” .

وسيقام المؤتمر تحت شعار “وسائل التواصل الإجتماعي وتأثيرها المحوري على قطاع السياحة”، في خطوة إستباقية تستهدف التركيز على أهمية التسويق السياحي من خلال شبكات التواصل الإجتماعي، وأثرها في الترويج للوجهات السياحية وإثراء تجارب السياح.

ومن المعروف ان ” هيتس ماركتنغ ” تعد ، إحدى الشركات الاقليمية الرائدة في حلول التسويق وتنظيم المؤتمرات ومقرها دبي ولها مكاتب اقليمية في عدد من البلدان العربية والعالمية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية وجمعية الفنادق الأردنية، لما لشبكات التواصل الاجتماعي من أثر بالغ في جذب السياحة المحلية والعربية والعالمية إلى المقاصد والوجهات السياحية الأردنية.

من جهته قال الدكتورعبد الرزاق عربيات ، مدير عام هيئة تنشيط السياحة بالأردن، أن المملكة تزخر بنقاط الجذب السياحي، حيث يزيد عدد المواقع الأثرية والتاريخية عن 21 ألف موقعاً منتشراً في أرجاء الأردن، ما دفع مؤسسات اعلامية كبرى مثل مجلة “ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر” بوضع الأردن في مقدمة قائمتها السنوية لأفضل 21 وجهة جديرة بالزيارة في عام 2018.

اضاف، في بيان صحفي ، أن ثراء الأردن السياحي وتنوع التجربة السياحية فيه يجعل من المملكة مكاناً مفضلاً للسياح على اختلاف أذواقهم وتفضيلاتهم، وتأتي وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز هذه التجارب الفردية، مبيناً أن الأردن استطاع دمج المجتمعات المحلية وبالتالي أصبحت جزءاً من السياحية الفريدة التي يتطلع لها السائح وتلبي طموحاته.

في سياق متصل من المقرر تنظيم ورشة عمل متخصصة ، علي هامش المؤتمر، ستتطرق الي الاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج السياحي وتسويق المقاصد السياحية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وسيديرها نخبة من الخبراء المتخصصين في التسويق الالكتروني والاجتماعي وصناعة المحتوى.

ومن المتوقع مشاركة نحو 100 من العاملين في القطاع السياحي والفندقي في الاردن في أعمال الورشة التدريبية.

وبدوره قال ايهاب حياصات، المدير التنفيذي لقمة شبكات التواصل الاجتماعي، أن الأردن يعد من أهم الأسواق الاقليمية لجهة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا الي ان تنظيم المؤتمر للمرة الثالثة في العاصمة عمان ، يأتي نتيجة النجاح الملحوظ في النسختين الأخيرتين.

اضاف ،أن الدورة الجديدة ستتضمن جلسات عمل بمشاركة نخبة من المتحدثين من دول عالمية وعربية بالاضافة إلى خبراء ومتحدثين من الأردن، كما سيعقد ورشة تدريب متخصصة للمرة الأولى في عمان.

ويعد الأردن من أفضل الوجهات السياحية، حيث أطلق الأردن في العام 2017 سياحة تسلق الجبال، ما ساهم باختيار الأردن ضمن أهم عشر وجهات سياحية بالعالم، لسياحة المغامرة. في حين تم تدشين درب الأردن بطول 650 كلم من الشمال الى الجنوب والذي يمر عبر 52 قرية أردنية ويجري تسويقه عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وجرى وضعه على خارطة السياحة العالمية. كذلك، دشن الأردن بالتعاون مع “رايان”، للطيران منخفض التكاليف، 14 وجهة جديدة بأسعار منخفضة، بالاضافة إلى اطلاق فلاي دبي اربع رحلات أسبوعية إلى العقبة. وبحسب أرقام رسمية، ارتفع عدد السياح القادمين إلى المملكة بنسبة 8.7 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ووصل إلى 1.5 مليون سائح.

جدير بالذكر أن “قمة شبكات التواصل الاجتماعي” تعد أول وأكبر مؤتمر متخصص في الاعلام الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال العام الجاري 2018 ستعقد مجموعة من المؤتمرات في دبي والشارقة والرياض ومسقط بالاضافة إلى عمان.