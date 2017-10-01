تاتا موتورز تفوز بطلبية إنتاج 10 آلاف موديل كهربائى

خالد بدر الدينفازت شركة "تاتا موتورز" الهندية للسيارات، بطلبية إنتاج 10 آلاف موديل كهربائى، مع اتجاه الحكومة الهندية لتقليص الانبعاثات الكربونية وخفض واردات الوقود.وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن شركة تاتا موتورز التى تنتج موديلات "جاجوار" و"لاند روفر" الفاخرة ونانو الصغيرة ستورد فى الباية 500 سيارة ك

خالد بدر الدين

فازت شركة “تاتا موتورز” الهندية للسيارات، بطلبية إنتاج 10 آلاف موديل كهربائى، مع اتجاه الحكومة الهندية لتقليص الانبعاثات الكربونية وخفض واردات الوقود.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن شركة تاتا موتورز التى تنتج موديلات “جاجوار” و”لاند روفر” الفاخرة ونانو الصغيرة ستورد فى الباية 500 سيارة كهربائية لشركة خدمات كفاءة الطاقة EESL، التابعة لحكومة نيودلهى فى نوفمبر المقبل، بسعر 1.12 مليون روبية ( 17 ألف و200 دولار) للسيارة شاملة الضرائب وضمان 5 سنوات مع إنتاج العدد الباقى البالغ 9 آلاف و500 وحدة فى مرحلة تالية.

وتقدم شركة EESL خدمات استشارية وتمويلية من خلال مشروعات مشتركة لتقليل استخدام الطاقة بين وزارة الطاقة والشركات الحكومية فى صناعة الطاقة، ومنها شركات: كهرباء الريف، وشبكات الطاقة، وتمويل الطاقة وهيئة كفاءة الطاقة.

وتسعى حكومة الهند إلى استبدال السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار بسيارات كهربائية فى غضون 3 – 4 سنوات، وتشغل الحكومة من خلال شركاتها وهيئاتها المختلفة 500 ألف سيارة، وتستهدف تقليل تكاليفها من خلال استخدام موديلات كهربائية.