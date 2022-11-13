«تاتا موتورز» بصدد اقتحام السوق المحلية

تستعد شركة «تاتا موتورز» لاقتحام سوق السيارات المحلية من خلال تعيين وكيل محلى لها فى مصر، على أن يتولى أعمال الاستيراد، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

علمت «المال» أن شركة «تاتا موتورز» قد أنهت مفاوضاتها مع إحدى الكيانات العاملة فى مجال بيع السيارات، والتى من المتوقع الإعلان الرسمى عن تفاصيل عقود الوكالة أوائل العام المقبل.

وأوضحت مصادر أن الشركة الهندية قد اختارت وكيلها المحلى على أساس الخبرات التى يمتلكها فى مجال بيع وتسويق السيارات، والذى يستحوذ على ما يقرب من 7 ماركات أوروبية منتمية لشريحة السيارات الفاخرة «Luxury SUV، وLuxury Car»، فضلا عن الشراكة المبرمة بين «تاتا موتورز» وإحدى الماركات التجارية التى تقوم بتوزيعها حاليًا فى مصر.

وأشارت إلى أن الوكيل المحلى قد اتفق مع الشركة الهندية على تأجيل توقيع العقود النهائية للصفقة إلى بعد استقرار أوضاع سوق السيارات، وعودة انتظام حركة الاستيراد، للبدء الفعلى فى تنفيذ الخطط التسويقية التى تم الاتفاق عليها تحديدًا للمركبات التى سيتم تقديمها فى السوق المحلية.

وأكدت أن الشركة الهندية تولى اهتمامًا بالدخول وتفعيل نشاطها فى مصر، خاصة مع اتساع الفرص التسويقية لمركباتها، وزيادة حجم الطلب على شراء الشاحنات بمختلف فئاتها، علاوة على قلة تواجد المنافسين فى ذلك القطاع.

وتابعت أن «تاتا موتورز» تسعى لاختراق سوق الشاحنات فى مصر من خلال طرح المركبات المتوسطة الحجم «Light Medium Trucks» كمرحلة أولى، على أن يعقبها التوسع فى الفئات الأخرى عن طريق تقديم الطرازات المنتمية لشريحة “Medium Trucks” ضمن خططها المستقبلة.

ويشار إلى أن هناك 3 علامات تجارية فقط تتواجد فى قطاع الشاحنات المتوسطة هى «شيفروليه، وميتسوبيشى، وهيونداي»؛ إذ تستحوذ العلامة الأمريكية «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم «Light Medium» بنسبة بلغت %88.2 مسجلة نحو 4617 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 4855 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتحتل «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %11.1 بإجمالى نحو 583 شاحنة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها %0.7 مسجلة بيع 35 مركبة خلال تلك الفترة.