«تاتا ستيل» الهندية تدرس إغلاق مصانع للصلب ما لم تتلق دعما من الحكومة البريطانية

تدرس عملاقة الصلب الهندية “تاتا ستيل” (Tata Steel Ltd) إغلاق مصانع للصلب بما في ذلك “بورت تالبوت” ما لم تتلق 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار دولار) دعما من حكومة المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.

إغلاق مصانع للصلب

قال ناتاراجان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة مجموعة “تاتا”، إنَّ الشركة أجرت محادثات مع الحكومة لمدة عامين بشأن التمويل بغية التحول إلى إنتاج الصلب الأكثر مراعاة للبيئة.

قال شاندراسيكاران للصحيفة: “يجب أن نتوصل إلى اتفاق في غضون 12 شهراً ، وإلا سيتعين علينا النظر في إغلاق المواقع”.”بورت تالبوت”؛ هو أكبر مصنع للصلب في المملكة المتحدة ويعمل به حوالي 4000 شخص.

قالت نقابة عمال الصلب إنَّ تعليقات تاتا “صادمة”، وتم تقديمها دون التشاور مع النقابات.

قال متحدث باسم النقابة في بيان: “منذ شهور نجري مناقشات مع الشركة، لكن يجب أن نكون واضحين بأنَّه لا يوجد اتفاق بشأن خارطة طريق لإزالة الكربون”.

إزالة الكربون من الصناعة

يقول حلفاء وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج إنَّه يريد مساعدة شركات صناعة الصلب بما في ذلك “تاتا” على إزالة الكربون من الصناعة، لكنَّه يعتقد أنَّ قرارات الدعم المستقبلية يجب أن يتخذها الزعيم الجديد لحزب المحافظين ورئيس الوزراء، وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”.

قالت الشركة في مايو إنَّ أرباحها الفصلية من يناير إلى مارس قفزت بنسبة 47% مع ازدهار الطلب على الصلب، أعلنت الشركة عن تجزئة الأسهم وسط ارتفاع حاد في سعر سهمها.