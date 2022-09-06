«تابي للمدفوعات» تحصل علي تمويل بقيمة 275 مليون دولار

أعلن تطبيق المدفوعات والتسوق في الشرق الأوسط، “تابي” بدء عمله في مصر، لإتاحة طرق دفع مرنة للمتسوقين على دفعات بدون فوائد أو أي رسوم.

يعمل “تابي” مع العديد من العلامات التجارية،منها «لاكوست ولازوردي ووجوه وإن يور شو وكاي كوليكشن وأريكة وماركة ودريس كود وفلوارد»، لخلق فرصة للمتسوقين في مصر للتحكم في إنفاقهم والاستفادة الكاملة من أموالهم.

كما يصنف “تابي” بين أفضل 10 تطبيقات تسوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستخدم أكثر من مليوني متسوق نشط تطبيقه لتقسيم المدفوعات على أربع دفعات بدون فوائد أو رسوم، عند إتمام عملية الشراء من خلال المواقع الإلكترونية أو في المتاجر.

ويدعم تطبيق تابي العملاء في اكتشاف متاجر تسوق جديدة والاستفادة من أموالهم بوسيلة فعالة، مما يساهم في زيادة الإقبال على آلاف متاجر شركاء “تابي” في قطاع التجزئة.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة تابي في مصر، “نحن فخورون بتوسع تابي في مصر. ويسعدنا أن نقدم للمصريين حلول تمويلية ومالية مبتكرة بدون فوائد أو رسوم. يسعدنا أيضًا أن نساهم في نمو شركائنا من تجار التجزئة من خلال مساعدتهم على الوصول لملايين المتسوقين النشطين”.

وأضاف خليل: “بعد تأمين تمويل بقيمة 275 مليون دولار من كبار المستثمرين العالميين والإقليميين، نتطلع إلى أن نصبح مزود خدمات “الشراء الآن والدفع لاحقًا” المفضل في مصر”.

كما يمثل إطلاق “تابي” في مصر امتداد للتطور المستمر في سوق التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في مصر، حيث يقوم التطبيق بتصميم حلول دفع مخصصة لخلق الحرية المالية للعملاء في طريقة التسوق والكسب والادخار. يتيح التطبيق فرص عديدة للتسوق مع تشجيع الإنفاق المسؤول من خلال تمكين المتسوقين من زيادة قوتهم الشرائية بدون فوائد أو رسوم.

التزمت “تابي” منذ إطلاقها في عام 2019 بمساعدة عملائها على تسهيل علاقتهم المعقدة مع المال من خلال تقديم حلول تمويلية ومالية مبتكرة مبنية لدعم أهدافهم المالية ومساعدتهم على صنع علاقة ناجحة بأموالهم، يمكنهم الاعتماد عليها.