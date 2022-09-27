«تابي» توقع شراكة مع «باي موب» لدعم 120 ألف تاجر

أعلن «تطبيق تابي»، و«باي موب»، الميسر للمدفوعات متعددة القنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عن شراكتهما لتعزيز نمو تجار التجزئة في مصر، عن طريق تمكين الشركات المتواجدة عبر شبكة باي موب من الاستفادة من حلول الدفع على أربع دفعات بدون فوائد ورسوم التي تقدمها تابي عبر بوابة باي موب.

من خلال هذه الشراكة، يقدم التطبيقان حلا ميسرا ومرنا قائم على نموذج “الشراء الآن والدفع لاحقاً” لتجار التجزئة سواء داخل المتجر أو عبر الإنترنت. وتوفر الشراكة بين شركتان إقليميتان في مجال التكنولوجيا المالية، مناخاً متكاملاً يمنح العديد من المزايا للتجار، ويقدم تجارب استثنائية للعملاء، مما يدعم ويعزز مشهد التجارة الإلكترونية المزدهر في مصر.

ومن المتوقع أن تصل التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تسارعت وتيرتها بسبب ارتفاع نسبة التعاملات الرقمية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن السياسات الحكومية الداعمة، إلى 48 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة تابي مصر: “يتزايد إقبال المستهلكين اليوم على الحلول التي توفر لهم الحرية والمرونة المالية لإتمام مشترياتهم. ويحتاج تجار التجزئة إلى البنية التحتية التكنولوجية التي تتيح لهم تقديم الحلول السهلة والمرنة التي تضمن الحرية المالية الفورية عند إتمام عملية الشراء، بدون فوائد أو رسوم. تتيح شراكتنا مع باي موب التكنولوجيا الخاصة بنا بصورة فورية عبر شبكة تضم أكثر من 120,000 تاجر تجزئة في مصر”.

وقال عمر الجمّال، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال العالمية في باي موب: “تواصل الوسائل المتنوعة لطرق الدفع الرقمية المبتكرة التي تركز على العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الارتفاع بشكل سريع للغاية. وتقود باي موب الطريق لتمكين التجار في مجال التجارة الرقمية من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى طرق الدفع الأكثر ابتكاراً”. وأضاف الجمّال: “إن شراكتنا مع تابي أساسية لأنها تشمل حلول الدفع داخل المتاجر وعبر الإنترنت، لتوفير تجربة سداد أفضل، وزيادة المعاملات، وتوسيع قاعدة عملاء التجار في مصر.”

ساعد تطبيق تابي آلاف التجار في جميع أنحاء مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، على زيادة متوسط قيمة طلباتهم بنسبة أكثر من 33٪ في المتوسط، وزيادة إجمالي معدل التحويل بأكثر من 18٪، وأكثر من 40٪ زيادة في عدد العملاء العائدين. مع أكثر من 2 مليون مستخدم نشط وأكثر من 6,000 تاجر، يعد تطبيق تابي أكبر تطبيق للمدفوعات والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.