«تابوت وتماثيل وأواني».. شرطة السياحة تحبط بيع 295 قطعة أثرية في الدقهلية (صور)

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة بيع 295 قطعة أثرية عثرت عليها في محافظة الدقهلية ، بحوزة أحد المتهمين بالإتجار في الآثار.

كانت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت حيازة شخص -مقيم بمحافظة الدقهلية- قطع أثرية بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، أمكن استهدافه وضبطه.

وعثر بحوزته على 295 قطعة أثرية منها “تابوت، عدد من التماثيل مختلفة الأشكال والأحجام، عدد من الأواني، مقتنيات متنوعة أخرى”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأثريتها، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري المصري، والتصدي بحسم لجرائم الإتجار في القطع الأثرية.