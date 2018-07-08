تابعتان للسويدى إليكتريك توقعان عقد تخصيص مليوني متر مع التنمية الصناعية

رجب عزالدينأعلنت شركة "السويدى إليكتريك" عن توقيع شركتين تابعتين عقد تخصيص وتطوير مساحة مليوني متر مربع بمدينة العاشر من رمضان مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن شركة "إس دى إم للتطوير والإدارة" وشركة "بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية" وقعتا

رجب عزالدين

أعلنت شركة “السويدى إليكتريك” عن توقيع شركتين تابعتين عقد تخصيص وتطوير مساحة مليوني متر مربع بمدينة العاشر من رمضان مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن شركة “إس دى إم للتطوير والإدارة” وشركة “بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية” وقعتا التعاقد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمة 440 مليون جنيه.

وأضاف البيان، أن هذا التخصيص يأتى ضمن برنامج تنمية وتطوير المناطق الصناعية الذى طرحته الحكومة بمشاركة القطاع الخاص.

وتمتلك السويدى اليكتريك شركة “إس دى إم” للتطوير والإدارة بنسبة 99.9%، بينما تصل حصتها فى يراميدز لتنمية المناطق الصناعية” 45%.

وحصلت شركة “إس دى إم للتطوير والإدارة” فى 2 يناير الماضى، على التصنيف الأول ضمن العطاءات المقدمة للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على 1.4 مليون متر مربع بمدينة السادات للتنمية والتطوير.

وقالت السويدى إليكتريك، فى بيان للبورصة آنذاك، إنها ستكشف عن التفاصيل الأخرى فور اتمام اجراءات التخصيص وتوقيع العقد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

يشار إلى أن شركة اس دى ام للتطوير والإدارة مازالت تحت التأسيس وهى متخصصة فى تطوير وتنمية المناطق الصناعية.