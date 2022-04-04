تابعة للاتصالات السعودية تعرض الاستحواذ على 44.7% من «جيزة سيستمز»

وافق مجلس ادارة شركة بي انفستمنتس القابضة للاستثمارات المالية على العرض الملزم من الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات “سولشنز” – احدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية “STC” – للاستحواذ على كامل حصة بي انفستمنتس البالغة 44.7% في جيزة سيستمز مقابل 145 مليون دولار كتقييم للشركة بالكامل.

وقالت “بي انفستمنتس” في افصاح للبورصة المصرية صباح اليوم الاثنين أنه سيتم تحديد القيمة النهائية لحقوق مساهمي شركة جيزة سيستمز بعد خصم اجمالي قيمة الديون واضافة النقدية وما في حكمها واضافة خصم اي فروق راس مال العامل للشركة وذلك في ترايخ اتمام الصفقة.

وبحسب البيان، يشترط العرض الملزم توقيع اتفاقية البيع النهائي والحصول على جميعه الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاتمام الاستحواذ.

ووافق مجلس ادارة شركة “بي انفستمنتس” على تعيين مستشار مالي مستقل لدارسة القيمة العادلة لشركة جيزة سيستمز.

وكشف أسامة سرور، الرئيس التنفيذى لجيزة سيستمز ، في حوار لـ”المال” مؤخراً أن شركة الاتصالات السعودية STC تعد من أكبر عملاء جيزة سيستمز فى منطقة الشرق الأوسط بحجم أعمال يتراوح بين 400 و 500 مليون جنيه سنويا إذ تتعاون معها المجموعة فى إدارة عمليات تشغيل خدمات الاتصالات وتقديم حلول خدمات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.

وقدر إجمالى عدد عملاء المجموعة بنحو 2000 عميل من بينهم الشركة المصرية للاتصالات، وجهاز تنظيم الاتصالات فى مصر وكينيا، فضلا عن وجود شراكة مع شركة الاتصالات الكينية “سفاري كوم”.

يذكر أن شركة بي انفستمنتس القابضة تمتلك 68% من شركة اينرجيا تكنولوجيز التي تمتلك 65.7% من شركة جيزة سيستمز وبالتالي تصبح الحصة غير المباشرة لشركة بي انفستمنتس القابضة في جيزة سيستمز 44.7%.