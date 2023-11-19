تابعة لـ «بلتون» تحصل على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري

أعلنت شركة بلتون، المالية القابضة عن حصول تابعتها «بلتون للتمويل العقاري» على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت بلتون، في بيان لها أنها تستهدف الاستفادة من الترخيص الجديد لتلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري من قبل الأفراد والشركات؛ موضحة أن الرخصة إضافة مهمة تكمل منصة المؤسسات المالية غير المصرفية لها.

ومن جانبه قال حسن عبد النبى، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون، للتمويل العقاري، إن بلتون للتمويل العقاري تعتزم تقديم حلول فريدة لتصبح الشركة المفضلة للأفراد والشركات فى قطاع التمويل العقاري، بهدف بناء علاقات طويلة الأمد وتلبية احتياجات العملاء فى كل مرحلة من مراحل رحلتهم التمويلية.