تابعة لـ «الجيزة للمقاولات» تشتري 104 أفدنة بقيمة 3.04 مليار جنيه

كشفت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى ، عن حصولها على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 3.04 مليار جنيه.

وأشارت الجيزة العامة للمقاولات، إلى أن شركة “مشارق للاستثمار العقاري” المملوكة لها ومجموعتها المرتبطة، قامت بشراء قطعة أرض بمساحة 104.3 فدان، بما يعادل 438 ألف متر.

يذكر أن شركة الجيزة العامة للمقاولات، تمتلك شركة ألفا للتخطيط العمراني بالكامل، وتستحوذ ألفا على 25.6% من رأسمال مشارق للاستثمار العقاري، وتسيطر الشركة ومجموعتها المرتبطة على أغلبية أسهم مشارق للاستثمار العقاري.