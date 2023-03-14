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تابعة لـ «الجيزة للمقاولات» تشتري 104 أفدنة بقيمة 3.04 مليار جنيه

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وأشارت الجيزة العامة للمقاولات، إلى أن شركة "مشارق للاستثمار العقاري" المملوكة لها ومجموعتها المرتبطة، قامت بشراء قطعة أرض بمساحة 104.3 فدان، بما يعادل 438 ألف متر

تابعة لـ «الجيزة للمقاولات» تشتري 104 أفدنة بقيمة 3.04 مليار جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

1:34 م, الثلاثاء, 14 مارس 23

كشفت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى ، عن حصولها على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 3.04 مليار جنيه.

وأشارت الجيزة العامة للمقاولات، إلى أن شركة “مشارق للاستثمار العقاري” المملوكة لها ومجموعتها المرتبطة، قامت بشراء قطعة أرض بمساحة 104.3 فدان، بما يعادل 438 ألف متر.

يذكر أن شركة الجيزة العامة للمقاولات، تمتلك شركة ألفا للتخطيط العمراني بالكامل، وتستحوذ ألفا على 25.6% من رأسمال مشارق للاستثمار العقاري، وتسيطر الشركة ومجموعتها المرتبطة على أغلبية أسهم مشارق للاستثمار العقاري.

جهاد سالم

جهاد سالم

1:34 م, الثلاثاء, 14 مارس 23