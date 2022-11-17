تابعة لـ«أرامكو» تطلق مشروعا ضخما للبتروكيماويات فى كوريا

كشفت شركة “إس-أويل” لتكرير النفط اليوم الخميس عن مشروع لبناء مصنع للبتروكيماويات بقيمة 9 تريليونات وون في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية، لتتحول إس-أويل من شركة تركز على تكرير النفط فقط إلى شركة تعمل في البتروكيمياويات أيضا، بحسب وكالة يونهاب.

ويهدف مشروع شاهين الذي تنفذه شركة إس-أويل، التابعة لشركة أرامكو السعودية، إلى إنشاء مرفق التكسير البخاري والمنشآت البتروكيماوية في مجمع إس-أويل في مدينة أولسان، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الكورية.

ويعمل مرفق التكسير البخاري على معالجة المنتجات الثانوية الناتجة من معالجة الخام، بما في ذلك النافتا والغاز الخارج من المصفاة، لإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين والمواد الكيميائية الأخرى. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في العام المقبل ويكتمل بحلول عام 2026.

ويعتبر المشروع أكبر مشروع استثماري أجنبي كمشروع منفرد في كوريا.

وجاء قرار استثمار شركة إس-أويل في المشروع بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

أرامكو السعودية تمتلك أكثر من 63% من أسهم شركة إس-أويل

وتمتلك أرامكو السعودية أكثر من 63% من أسهم شركة إس-أويل من خلال شركة “أرامكو لما وراء البحار بي. في” التابعة لها.

ومن المتوقع أن تنتج إس-أويل ما يصل إلى 3.2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية.

وتخطط إس-أويل لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة عالية باستخدام تقنية TC2C (تحويل النفط الخام إلى كيماويات بالتكسير الحراري) من أرامكو. وتهدف إس-أويل إلى تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تنويع محفظتها في المنتجات الكيماوية ذات القيمة المضافة العالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إس-أويل حسين القحطاني إن مشروع شاهين سيساهم في توسيع محفظة أعمال الشركة في قطاع البتروكيماويات وتحقيق كفاءة طاقة رائدة في الصناعة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق ما يصل إلى 17 ألف فرصة عمل في اليوم خلال فترة الإنشاءات وتنشيط صناعة البناء في مدينة أولسان بقيمة أكثر من 3 ترليونات وون.

وسيشارك “كونسورتيوم هيونداي” الذي يضم شركة هيوندي للهندسة والإنشاءات وشركة هيونداي الهندسية وشركة لوتيه للهندسة والإنشاءات في بناء مرافق المنتجات البتروكيماوية. وقالت مصادر إن تكلفة البناء تبلغ حوالي 7 ترليونات وون.

ووقعت شركة “إس-أويل” مع الشركات الثلاث على عقد للتصميم والتوريد والبناء (EPC) اليوم في غرفة التجارة والصناعة الكورية.