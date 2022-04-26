تابعة لصندوق سيادي سعودي تستحوذ على حصة فى راميدا للأدوية بقيمة 135 مليون جنيه

استحوذت شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة إضافية تعادل 6.5% من أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا بقيمة 135.2 مليون حنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور عن راميدا على شاشة التداول فى البورصة الثلاثاء قيام شركة The Saudi Seventh Investment Company بتنفيذ صفقة شراء 65 مليون سهم لترتفع حصتها من 4.51% إلى 11.01%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.08% ، وجرى تنفيذها عبر شركة أرقام لتداول الأوراق المالية ، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الشركة السعودية بأى مجموعات داخل راميدا (أفراد أو كيانات).

هيكل ملكية راميدا للأدوية وخريطة أكبر المساهمين فوق الـ 5%

شركة راميدا للأدوية

وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر ، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2019 بنسبة 60% تداول حر.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 250 مليون جنيه (بعد زيادة فى سبتمبر الماضى) موزعا على مليار سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين شركة اكوينوكس فارما هولدنج ليميتد التى تستحوذ على 17.76% ، بينما تستحوذ أتلانتك هولدنج على نسبة 6.7%.

كما تستحوذ شركة اكت فاينانشال للاستشارات على بنسبة 3.1%، كذلك تستحوذ شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات على نسبة 4.3%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 12 أبريل الجارى.

مجموعة مستثمرين بينهم مؤسسة خليجية استحوذوا على 6.4% مارس الماضى

وأفصحت راميدا فى 7 مارس الماضى عن قيام مجموعة مستثمرين بالاستحواذ على 6.4% من أسهمها (ما يعادل 64.28 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 128.5 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح آنذاك، إن الأطراف المستحوذة على الحصة هم شركة اكوينوكس فارما هولدنج التي رفعت حصتها بنسبة 1.8% لتصبح 17.5%، بالإضافة إلى مستثمر بشريحة المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، وعضو مجلس إدارة تنفيذي.

ووافقت عمومية الشركة فى 25 نوفمبر الماضى على قيام أحد المساهمين الرئيسيين (صديق محمد عفيفى ) ببيع حصة من الأسهم المجمدة تعادل 49 مليون سهم لأحد الكيانات الأجنبية المتخصصة فى الاستثمار.

واشترطت الجمعية ألا يتجاوز ما يبيع المساهم نسبة 5% من أسهم الشركة استنادا إلى أحكام المادة (7) فى بندها السابع من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها فى البورصة المصرية.

كما اشترطت على الكيان المشترى أن يتعهد كتابة بالاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى نهاية المدة المقررة للاحتفاظ بتلك الأسهم وفقا للمادة المشار إليها.

وتلزم قواعد القيد فى البورصة المساهمين الرئيسيين فى الشركات حديثة الطرح ، بالاحتفاظ بنسبة معينة من الأسهم لمدة عامين ماليين من تاريخ الطرح دون عرضها للبيع أو الشراء خلال تلك الفترة، ويطلق على تلك الأسهم اصطلاحا (الأسهم المجمدة).

صرف أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 9.5 مليون جنيه اعتبارا من 26 أبريل

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

وأعلنت الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0098 جنيه للسهم (الكوبون رقم 5) بدء صرفها اعتبارا من 26 أبريل .

واقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 23 فبراير الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 9.6 مليون جنيه على أن يجرى عرضها على الجمعية العامة لإقرارها.

كما وافق المجلس على توزيع أرباح على العاملين بقيمة 9.5 مليون جنيه، وكذلك توزيع مكآفات على أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 5.2 مليون جنيه عن النتائج المحققة في العام الماضي.

كذلك وافق المجلس على شراء أسهم خزينة في حدود 10% من إجمالي الأسهم فى ضوء التسهيلات المقدمة من الرقابة المالية لمواجهة تداعيات الاضطراب فى الأسواق العالمية منذ أزمة كورونا.

راميدا تسجل أعلى معدل نمو سنوى بين شركات الأدوية المصرية خلال 2021

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.

وكشفت نتائج راميدا المجمعة المرسلة للبورصة 24 فبراير الماضى، ارتفاع صافي أرباحها إلى 180 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 111.5 مليون جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 61% تقريبا.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 463 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 213.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافى أرباحها 182.2 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بصافى ربح قدره 113 مليون جنيه تقريبا خلال العام السابق.

وكشفت نتائج أعمال سابقة ارتفاع إيراداتها إلى 852.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 672.8 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2020

وارتفع نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى 0.166 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.097 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

وقال عمرو مرسى العضو المنتدب إن شركته تحقق نجاحات متتالية منذ سنوات توجت بنتائج 2021، التى تمثل أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات على مستوى سوق الأدوية المصري.

وسجلت الشركة معدل نمو بنسبة 35.5% وفق تقرير رصد وتحليل أسواق الدواء الصادر عن مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي للإيرادات بالسوق البالغ 7.3%

واحتلت الشركة بذلك المركز الثالث ضمن قائمة أسرع شركات الأدوية نموًا؛ متفوقة على الشركات المحلية والعالمية العاملة بسوق الدواء المصري.