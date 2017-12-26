تابعة لجلوبال تليكوم توقع قرضًا بـ 353 مليون دولار فى بنجلاديش

رجب عزالدينأعلنت شركة "جلوبال تليكوم" القابضة، عن قيام شركتها التابعة بنجلالينك ديجيتال للاتصالات ليمتد "بنجلالينك"، عن إبرام اتفاقية قرض جديد بقيمة 353 مليون دولار.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن قرض المذكور محدد المدة بحد أقصى 29.3 مليار تاكا بنجلاديشى، ما يعادل 353

رجب عزالدين

أعلنت شركة “جلوبال تليكوم” القابضة، عن قيام شركتها التابعة بنجلالينك ديجيتال للاتصالات ليمتد “بنجلالينك”، عن إبرام اتفاقية قرض جديد بقيمة 353 مليون دولار.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن قرض المذكور محدد المدة بحد أقصى 29.3 مليار تاكا بنجلاديشى، ما يعادل 353 مليون دولار، مقسم على شريحتين الأولى.

وتبلغ الشريحة قيمة الشريحة الأولى 10.7 مليار تاكا، وتمتد لمدة ثلاث سنوات، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية مبلغ 10.6 مليار جنيه تاكا، وتمتد لمدة خمس سنوات.

وقالت الشركة إن القرض يتضمن إمكانية زيادة المبلغ إلى 40 مليار جنيه كحد أقصى.

وأبرمت جلوبال تيلكوم، فى فبراير الماضى، عقد قرض بقيمة 200 مليون دولار (3.7 مليار جنيه)، دون ضمانات، مع سيتي بنك وآي إن جي بنك، لتمويل برنامج شراء أسهم الخزينة.

ويبلغ رأسمال جلوبال تيلكوم 2.7 مليار جنيه، موزعًا على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشًا للواحد.

يشار إلى أن جلوبال تيلكوم اشترت شركة شيبا تيلكوم المحدودة في بنجلاديش بالكامل في سبتمبر 2004، وغيرت اسمها وبدأت إطلاق خدماتها تحت اسم (بنجلالينك) في فبراير 2005.

وعقب إطلاقها مباشرةً، بدأت جلوبال تيلكوم في وضع خطط محكمة لتطوير بنجلالينك لكي تصبح من الشركات الرائدة في قطاع الهاتف المحمول، من خلال التوسّع السريع في شبكة “جي إس إم” الخاصة بها، من أجل تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة بأسعار ميسورة.

وتقدم شركة بنجلالينك الخدمات لما يفوق على 28 مليون مشترك، وتمتلك حصة سوقية قدرها 25.3%.