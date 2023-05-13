تأييد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

أصدرت الدائرة 5 جنح النقض، بعدم قبول طعن “موكا حجازي” فتاة “التيك توك”، على حكم حبسها لمدة عام وتأييد الحكم .

كانت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، قد أيدت حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازي لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء، وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها في نشر وتصوير الفيديوهات.

وواجهت “موكا” اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها، وصدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعي، والتحفظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها.

وكانت النيابة العامة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وأخيرا أيدت محكمة أحداث الطفل حبس نانسي أيمن المعروفة بـ”موكا حجازي” سنة على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كتبت – نجوى عبدالعزيز