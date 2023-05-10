تأييد تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه في قضية سب وقذف عمرو أديب

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم برفض استئناف الفنان محمد رمضان على حكم تغريمه 300 ألف جنيه، ودفع تعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه، بتهمة سبّ وقذف عمرو أديب، وتأييد الحكم.

كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في القاهرة في وقت سابق، حكما بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألزمته بسداد تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

وذكرت التحقيقات في تلك الواقعة أن الفنان محمد رمضان تعمد إزعاج الإعلامي عمرو أديب، من خلال إساءته استخدام أجهزة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت الخلافات بين محمد رمضان وعمرو أديب، عندما ظهر الأخير وهو ينتقد رمضان عقب نشره مقطع فيديو على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهر من خلاله وهو يلقي العديد من الدولارات في المياه عندما كان مستلقيًا في حمام السباحة.

كتبت – نجوى عبدالعزيز