سيـــاســة

تأييد السجن والعزل لرئيس حي الموسكي المرتشي

السجن المشدد 10 سنوات والغرامة والعزل من الوظيفة في اتهامه بتلقي رشوة
المال - خاص 6:24 م, الأحد, 14 فبراير 21 6:24 م, الأحد, 14 فبراير 21

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رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من رئيس حي الموسكي، على الحكم  الصادر ضده من محكمة الجنايات بادانته بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة والعزل من الوظيفة في اتهامه بتلقي رشوة، وتأييده.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا  قد كشفت  ان  رئيس حي الموسكي المتهم بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه  على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من صاحب محل لنفسه مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء.

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تم احالته للمحاكمة حيث عاقبته الجنايات فى عام  2019 ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، في اتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه، مقابل تغيير نشاط محل وعقب صدور هذا الحكم تقدم المتهم بالطعن أمام محكمة النقض

كتبت- نجوى عبد العزيز

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