تأييد السجن المشدد على 18 متهما في قضية «أجناد مصر»

رفضت محكمة النقض الطعون التى تقدم بها المتهمين في القضية المعروفة بتنظيم أجناد مصر ، وأيدت المحكمة إدانة المتهمين بأحكام السجن المشدد 10 و 5 سنوات والسابق صدورها من محكمة الجنايات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.وأتلفوا عمدًا أموالًا منقولة بأن فجروا العبوة الناسفة فأحدث الانفجار تلفيات، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأنشأ وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون؛ بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأنه تولى زعامة أجناد مصر التي تدعو إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وأن المتهم الثاني تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف القانون، بأن تولى إنشاء خلايا الجماعة.

كتبت نجوى عبد العزيز