سيـــاســة

تأييد السجن المؤبد لـ«بديع» و10 متهمين في «اقتحام الحدود الشرقية»

تعود وقائع قضية اقتحام الحدود الشرقية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير
المال - خاص 2:31 م, الأحد, 11 يوليو 21 2:31 م, الأحد, 11 يوليو 21

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نجوى عبدالعزيز

أصدرت محكمة النقض حكمًا بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات في قضية اقتحام الحدود الشرقية بعد أن قبلت الطعن المقدم من المتهمين شكلاً، وتضمن الحكم المؤبد لمرشد الإخوان السابق محمد بديع و10 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية وبراءة صبحي صالح و7 آخرين.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

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ومعاقبة كل من أحمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين.

وقضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.

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تعود وقائع قضية اقتحام الحدود الشرقية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في القضية اتهامات “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.

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بقلم المال - خاص

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