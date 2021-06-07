سيـــاســة

تأييد الحكم ببراءة نصر علام وزير الري الأسبق

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًّا، حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته،
المال - خاص 6:44 م, الأثنين, 7 يونيو 21 6:44 م, الأثنين, 7 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكمها بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات لصالح وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر علام، من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًّا، حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته،

اقرأ أيضا  وزير العدل: الإعلان عن قضية كبرى خلال أيام والرئيس وجه الشكر لقضاة وموظفي محكمة جنوب القاهرة (فيديو)‎

وذلك باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أ.ع، بمساحة 26 ألف فدان، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.

اقرأ أيضا  منظومة الشكاوى الحكومية : حل مشكلات للمواطنين بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية

وتمت إحالة القضية للمحكمة، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالمشدد 7 سنوات، فطعن دفاع وزير الري الأسبق على حكم “الجنايات” أمام “النقض” التى أصدرت حكمها المتقدم.

نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

انطلاق فعاليات التدريب المشترك «طويق – 2» بالسعودية 

أحمد اللاهوني 7:05 م, الأثنين, 7 يونيو 21

تعرف على تقرير البرلمان بشأن قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (مستند)

ياسمين فواز 6:37 م, الأثنين, 7 يونيو 21

النسخة الكاملة لتقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون ذوي الإعاقة لتجريم التنمر (مستند)

ياسمين فواز 5:23 م, الأثنين, 7 يونيو 21

البرلمان يوافق على قرض بقيمة 108 ملايين يورو لتوصيل الصرف الصحي بالصعيد (مستند)

ياسمين فواز 4:30 م, الأثنين, 7 يونيو 21

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني تعزيز العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية

سمر السيد 3:32 م, الأثنين, 7 يونيو 21

«تشريعية النواب»: تعديلات قانون الفصل غير التأديبي ضمن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب

ياسمين فواز 2:04 م, الأثنين, 7 يونيو 21