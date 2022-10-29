تأييد الحبس عامين على يوتيوبر في سب وقذف سيدة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتأييد الحكم على اليوتيوبر «متولي. س» بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بـسب وقذف، المجني عليها سلمى محمد، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة بها بنقله عن طريق هاتفه صور خاصة للمجني عليها.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 117 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، قيام المتهم بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سلمى محمد عبد العظيم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وقذفها بالطريق العلني، بأن أسند لها أمورًا لو كانت صداقة لأوجبت احتقارها عند بني وطنها.

كما اتهمت جهات التحقيق المتهم، بنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا تنتهك خصوصية المجي عليها دون رضاها.

كتبت نجوى عبد العزيز