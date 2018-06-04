تأهيل 250 شخصا لوظائف مشروعات تنمية منطقة شرق بورسعيد

المال- خاص سلم اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد و الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، اليوم الأثنين، شهادات المرحلة الأولى من تدريب ٢٥٠ متدرب من أبناء المحافظة، للتأهيل للوظائف التى تحتاجها مشروعات تنمية منطقة شرق بور

المال- خاص

سلم اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد و الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، اليوم الأثنين، شهادات المرحلة الأولى من تدريب ٢٥٠ متدرب من أبناء المحافظة، للتأهيل للوظائف التى تحتاجها مشروعات تنمية منطقة شرق بورسعيد وتنمية محور قناة السويس، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي .

ووجه المحافظ، الشكر، للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، على تعاونها الإيجابي لتأهيل شباب بورسعيد على أحدث النظم والوسائل التكنولوجية بالمجالات التي تخدم المشروعات العمل بشرق المحافظة ومحور قناة السويس بالكامل.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الأكاديمية قامت بتخريج دفعتين حتي الأن، وتكفلت بقيمة ٥٠% من تكلفة التدريب، وتم تقسيم الدورات التدريبية إلى ٣ مجالات، وهي : دورات كثيفة العمالة، وأخري تدريب ورفع كفاءة، والثالثة برامج تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، عن فخره بوجوده بمحافظة بورسعيد التي تتميز بموقع فريد، مما يؤكد علي أهمية وجود الأكاديمية بها، لخدمة العديد من المجالات اللوجستية والمساحة والنقل البحري، مؤكدا على أن الأكاديمية سوف تستمر في بورسعيد، للقيام بدورها في كافة المجالات لاسيما بأنها بيت خبرة للمحافظة.

وأعلن رئيس الأكاديمية عن بروتوكول مع وزارة النقل للاستفادة من الإمكانيات في جميع المواني والمناطق اللوجستية والنقل النهري، وأن هناك مقترح بوجود موانئ متخصصة للارتقاء بحجم تبادل الحاويات ووصولها للمعدل العالمي، مهنئا الشباب لإنهائهم الدورات التدريبية وبداية جيل جديد مسلح بالعلم والأمل.