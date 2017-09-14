تأهيل 14 عمارة منخفضة التكاليف ببني سويف الجديدة

المال - خاصأكد المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تطوير وتأهيل 14 عمارة منخفضة التكاليف بالحي السكني الثاني من حساب مجلس أمناء المدينة.وأوضح أنه تم أيضًا طرح عملية تشغيل وصيانة وحراسة منظومة الصرف المؤقتة (طلمبات + خطوط الطرد قطر 700 مم والأحواض الترابية)، وذلك

المال – خاص

أكد المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تطوير وتأهيل 14 عمارة منخفضة التكاليف بالحي السكني الثاني من حساب مجلس أمناء المدينة.

وأوضح أنه تم أيضًا طرح عملية تشغيل وصيانة وحراسة منظومة الصرف المؤقتة (طلمبات + خطوط الطرد قطر 700 مم والأحواض الترابية)، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بجانب طرح أعمال الصيانة والنظافة والتأمين للأجزاء المشتركة للعمارات الكائنة بالمشروعات السكنية المقامة ( 104 عمارات) بإسكان الشباب والمستقبل بالحي السكني الثاني بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وقال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم استكمال إنشاء مدرسة تعليم أساسي بالمنطقة السكنية 16 بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم طرح أعمال مشروع تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة إسكان الشباب الشمالي والجنوبي وطريق امتداد الرحاب شرق وغرب مشروع 87 عمارة إسكان تعاوني بالقطعة رقم 18 بالتجمع الأول، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.